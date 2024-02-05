Немецкий клуб выложил под постом «Салернитаны» фото экс-девушки Боатенга, умершей в 2021-м

Пресс-служба женского футбольного клуба «Нюрнберг» отреагировала на подписание контракта бывшего защитника сборной Германии Жерома Боатенга с итальянской «Салернитаной», выложив фотографию экс-девушки футболиста Касии Ленхардт, которая совершила самоубийство.

Фото: Скриншот публикации ЖФК «Нюрнберг» в соцсети Х

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.

4 февраля того года Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после того, как девушка разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Касия Ленхардт в ответ обвинила немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.

«Салернитана» объявила о переходе экс-защитника «Баварии» в пятницу, 2 февраля. 35-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до окончания нынешнего сезона. «Салернитана» после 23 туров чемпионата Италии нынешнего сезона занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.