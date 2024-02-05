Стала известна причина пропуска вингером «Реала» Винисиусом матча с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал исключение бразильского вингера Винисиуса Жуниора из стартового состава команды перед матчем 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1). Напомним, в основном составе Винисиуса заменил Браим Диас.

«Он попробовал, но у него было повреждение шейного отдела. Ему было неудобно во время разминки. У нас был выбор: Браим или Хоселу, и введение Браима позволило нам сохранить ту же защитную систему. Вот и всё. Затем Хоселу вышел на поле и, как всегда, выступил хорошо», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

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Напомним, матч «Реала» и «Атлетико» проходил в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги. «Сливочные» сыграли вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1. «Реал» набрал 58 очков за 23 матча и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.