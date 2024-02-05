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Концерт Кристины Орбакайте в Иркутске отменён из-за футбольного матча

Концерт Кристины Орбакайте в Иркутске отменён из-за футбольного матча
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Концерт певицы Кристины Орбакайте в Иркутске, который должен был состояться во дворце спорта «Труд» 12 марта, отменён из-за футбольного матча, сообщает ТАСС. Между какими командами планируется встреча, в источнике не уточняется.

«Мы отказали организаторам концерта в предоставлении площадки, потому что у нас на эту дату назначено другое мероприятие, футбольный матч. Информацию об этом отправили на прошлой неделе», — приводит слова представителя администрации дворца спорта «Труд» ТАСС.

Отметим, что концерт российской певицы также был отменён в Красноярске (7 марта) и в Улан-Удэ (13 марта). Ранее сообщалось, что выступление исполнительницы в Бурятии было отменено после обращения общественников.

Напомним, в 2013 году Орбакайте стала обладателем почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» за заслуги в области искусства.

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