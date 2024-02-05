«Торпедо» объявило о подписании белорусского полузащитника

Белорусский полузащитник Александр Гуз стал футболистом московского «Торпедо». Он подписал контракт с автозаводцами на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Гуз будет выступать в составе «Торпедо» под 88-м номером, информирует официальный сайт клуба.

«Добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написала пресс-служба автозаводцев.

17 января «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера. Ранее команду возглавлял Артём Горлов.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.