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Каррагер — об игре ван Дейка в матче с «Арсеналом»: Вирджил допустил большую ошибку

Каррагер — об игре ван Дейка в матче с «Арсеналом»: Вирджил допустил большую ошибку
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Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нидерландского защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

«Это была крупная ошибка (речь о втором голе «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»), которая может случиться раз в сезон. Проблема в том, что случилась она в самое неподходящее время. Ван Дейку нужно было взять ситуацию в свои руки. Вратарь опрометчиво выбегает из ворот? Да, но не усложняй ситуацию, просто сделай то, что нужно. Ван Дейк принял непосредственное участие во всех трёх голах в этом матче. В первом случае ему нужно было оставаться на своей позиции, во втором вынести мяч головой, а в третьем — атаковать набегающего соперника», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, мерсисайдцы накануне проиграли «Арсеналу» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ, но остались на первом месте (51 очко) в таблице. «Ман Сити» занимает третью строчку (46 очков), но у «горожан» ещё две игры в запасе.

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