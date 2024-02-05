Игрок «Ростова» Мохеби высказался о победе Ирана над Японией в 1/4 финала Кубка Азии

Хавбек «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби прокомментировал победу своей национальной команды в матче 1/4 финала Кубка Азии с Японией (2:1). Напомним, Мохеби стал автором одного из голов.

«Я хочу поблагодарить Мехди Тареми, который является не только одним из лучших в Иране, но и одним из лучших в Азии. Он разговаривал со мной около получаса, потому что хотел помочь раскрыть мои лучшие качества. Это показало, насколько мы едины в этой сборной.

Я очень рад победе и своему выступлению. Этот матч подчёркивает высокое качество азиатского футбола. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, всех, кто был на стадионе, и всех, кто поддерживал нас дома. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и стать чемпионами Азии, чтобы все иранские болельщики могли гордиться и радоваться», — приводит слова Мохеби официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Мохеби выступает за «Ростов» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне иранец принял участие в 22 встречах российского клуба во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Полуфинальный матч Кубка Азии между Ираном и Катаром состоится 7 февраля. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.