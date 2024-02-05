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Тимур Сулейманов оценил новичков «Локомотива» после их дебютного матча

Тимур Сулейманов оценил новичков «Локомотива» после их дебютного матча
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов оценил новичков московской команды после товарищеского матча с «Кайратом» (4:1), который прошёл в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Напомним, в игре приняли участие новички железнодорожников - Саид Хамулич и Жерзино Ньямси.

«Всё равно для своей внутренней уверенности победы на сборах нужны. А так, это всё для того, чтобы получить хорошую нагрузку и подойти к сезону.

Как мне новички команды? Ребята молодцы. Они только перешли, ещё разглядеть не удалось. Но, судя по сегодняшней игре, они молодцы, стараются.

Как провожу свободное время на сборах? Свободное время провожу в учёбе. Учу язык. А так, скучаю по дому. Дома намного лучше и интереснее», — сказал Сулейманов в видео клубной пресс-службы «Локомотива».

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