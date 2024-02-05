Сёмин: сколько в «Локомотиве» было директоров, пришедших со стратегией на пять лет?

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о подходе руководителей в отечественном футболе на примере «Локомотива»

«Чтобы прийти и подольше поработать, самое удобное – сказать, что у нас стратегия на пять лет. Сколько за последнее время приходило людей в «Локомотив», которые приносили стратегии? Был Геркус со стратегией на пять лет, Кикнадзе, потом Плутник тоже с пятилеткой! Болельщики не увидят побед и хорошего футбола, будет только на бумаге стратегия. Должен быть выше уровень квалификации тех людей, которым доверили работу в клубе. Это моё личное мнение», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Последним местом работы опытнейшего российского специалиста является футбольный клуб «Ростов», который он покинул в 2021 году. Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо». Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу. Отметим, что сейчас главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится в начале марта.