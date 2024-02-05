«Всё закономерно». Игрок «Крыльев Советов» Витюгов — о положении команды в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о положении самарской команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона-2023/2024.

«Это плод командной и тренерской работы. Только через работу это всё приходит. Ожидать чего-то всегда трудно, прогнозировать тоже. Я рад, что у нас так хорошо всё получилось. Провели сборы. Сохранили состав. Всё, что мы сейчас имеем, это плоды нашей работы.

В каких матчах растеряли очки? С ходу тяжело сказать. Можно назвать матчи с ЦСКА и с «Локомотивом» на выезде, когда «Локомотив» в концовке отыгрался. С ЦСКА тоже по ходу матча вели 2:0 – обидно было отпускать. Именно эти матчи первым делом мне приходят на ум. А так, подобных игр наверняка было больше. Однако не стоит забывать, как с «Динамо» в Самаре в самой концовке спаслись, с «Локомотивом» – тоже. Нам грех жаловаться в этом плане. Всё закономерно», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Напомним, «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует в РПЛ «Краснодар», у которого 38 очков.

26-летний Витюгов является воспитанником академии московского «Чертаново». За самарские «Крылья Советов» Максим выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах в рамках РПЛ, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности игрок провёл на поле 769 минут.