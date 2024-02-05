«На тренировках я умирал». Коваленко — о первом полугодии в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вспомнил, с каким трудом он привыкал к требованиям в санкт-петербургском клубе после перехода из «Крыльев Советов».

«Осинькин говорил, что я перешёл в «Зенит» с лишним весом? Да, я был не в форме. Последние пару месяцев прошлого сезона не играл из-за травмы. Подвернул голеностоп – думал, ерунда, а в итоге он до сих пор до конца не прошёл. Признаю, что за это время чуток поднабрал. Понимал, что в «Зените» будет тяжело, но реальность оказалась намного хуже. На первых тренировках я умирал, в товарищеских матчах ничего не получалось. Лишний вес? У меня часто с ним проблемы. Люблю покушать, родители очень вкусно готовят», — сказал Коваленко.

Напомним, 20-летний Коваленко присоединился к «Зениту» прошлым летом. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Александр провёл 11 матчей за команду Сергея Семака с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.