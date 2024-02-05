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Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес прибыл в суд для заседания по делу об изнасиловании

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес прибыл в суд для заседания по делу об изнасиловании
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес прибыл под конвоем в национальную судебную палату для заседания по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, на суде будут давать показания 28 свидетелей.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует приговорить игрока к девяти годам тюремного заключения и выплате компенсации потерпевшей в размере € 150 тыс. Однако ходатайство, поданное жертвой, повысило срок возможного тюремного заключения до 12 лет.

Напомним, в январе против Дани Алвеса выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Именно поэтому бывшему футболисту грозит 12 лет заключения. При этом Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме с 20 января 2023 года.

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