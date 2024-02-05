В Республике Северная Осетия — Алания заявили, что стадион «Спартак» будет достроен к маю

Заместитель генерального директора по строительству во Владикавказе и советник главы Республики Северная Осетия — Алания Константин Моргоев заявил, что стадион «Спартак» будет достроен к маю. По случаю открытия стадиона РФС планирует провести во Владикавказе матч звёзд «Алании» и сборной России.

«Если говорить про готовность объекта, то западная трибуна готова примерно на 55%, а восточная трибуна — примерно на 85%. Сейчас идёт реконструкция самого футбольного поля. Выполнены нижние слои, основание. С сегодняшнего дня приступили к устройству коммуникаций: подогрев, полив и дренаж футбольного поля. Конечно, к маю всё успеют сделать», — сказал Моргоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Стоит отметить, что без нового стадиона футбольный клуб «Алания» не сможет участвовать в РПЛ в случае выхода в этот турнир.