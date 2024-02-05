«Факел» не смог обыграть КАМАЗ в товарищеском матче

Сегодня, 5 февраля, состоялся товарищеский матч между воронежским «Факелом» и КАМАЗом из Набережных Челнов. Команды играли на тренировочном поле отеля «Корнелия Даймонд» в Белеке, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт в матче был открыт на 37-й минуте. Отличился полузащитник «Факела» Роман Акбашев, вернувшийся в воронежский клуб в зимнее трансферное окно из «Ростова». Команде из Первой лиги удалось отыграться уже спустя две минуты. Мяч в ворота Виталия Гудиева отправил защитник Валерий Почивалин.
На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком. В следующем туре внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Пари Нижний Новгород» на выезде.
- 5 февраля 2024
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