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«Чемпионату» требуется ночной выпускающий редактор ленты новостей

«Чемпионату» требуется ночной выпускающий редактор ленты новостей
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«Чемпионат» объявляет о поиске сотрудника в службу новостей (позиция — ночной выпускающий редактор ленты новостей).

Требования:
— опыт работы в спортивных СМИ на позиции редактора ленты новостей и/или смежных;
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— наличие бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области большинства видов спорта.

Обязанности:
— контроль за работой ночной смены редакторов ленты новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— работа с CEO-новостями;
— взаимодействие с руководителем службы новостей.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию в ночное время по Москве;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

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