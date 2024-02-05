«Чемпионату» требуется ночной выпускающий редактор ленты новостей

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«Чемпионат» объявляет о поиске сотрудника в службу новостей (позиция — ночной выпускающий редактор ленты новостей).

Требования:

— опыт работы в спортивных СМИ на позиции редактора ленты новостей и/или смежных;

— оперативность;

— внимательность;

— знание английского языка;

— наличие бесперебойного доступа в интернет;

— уверенные знания в области большинства видов спорта.

Обязанности:

— контроль за работой ночной смены редакторов ленты новостей;

— работа с российскими и зарубежными источниками;

— работа с CEO-новостями;

— взаимодействие с руководителем службы новостей.

Условия:

— ежемесячная фиксированная оплата труда;

— постоянный контакт с руководителем отдела;

— график работы — по согласованию в ночное время по Москве;

— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.