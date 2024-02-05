«Чемпионату» требуется ночной выпускающий редактор ленты новостей

«Чемпионат» объявляет о поиске сотрудника в службу новостей (позиция — ночной выпускающий редактор ленты новостей).
Требования:
— опыт работы в спортивных СМИ на позиции редактора ленты новостей и/или смежных;
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— наличие бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области большинства видов спорта.
Обязанности:
— контроль за работой ночной смены редакторов ленты новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— работа с CEO-новостями;
— взаимодействие с руководителем службы новостей.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию в ночное время по Москве;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.