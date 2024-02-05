Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающему «Аль-Хиляля» Неймару исполнилось 32 года

Нападающему «Аль-Хиляля» Неймару исполнилось 32 года
Аудио-версия:
Комментарии

Форварду саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймару сегодня, 5 февраля, исполнилось 32 года.

Многие популярные интернет-издания на страницах своих соцсетей поздравили известного футболиста с праздником. Профессиональную карьеру Неймар начал в бразильском «Сантосе», за первую команду он дебютировал в марте 2009 года. В 2013-м нападающий перебрался в «Барселону», в составе которой дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В 2017 году Неймар откликнулся на приглашение французского клуба «Пари Сен-Жермен» и выступал за него на протяжении шести лет.

Прошлым летом Неймер присоединился к саудовскому «Аль-Хилялю», однако уже в октябре 2023-го нападающий повредил переднюю крестообразную связку колена и порвал мениск, после чего был прооперирован, и поэтому не сможет играть до конца сезона. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего бразильца в € 45 млн.

Материалы по теме
Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду исполнилось 39 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android