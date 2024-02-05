Нападающему «Аль-Хиляля» Неймару исполнилось 32 года

Форварду саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймару сегодня, 5 февраля, исполнилось 32 года.

Многие популярные интернет-издания на страницах своих соцсетей поздравили известного футболиста с праздником. Профессиональную карьеру Неймар начал в бразильском «Сантосе», за первую команду он дебютировал в марте 2009 года. В 2013-м нападающий перебрался в «Барселону», в составе которой дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В 2017 году Неймар откликнулся на приглашение французского клуба «Пари Сен-Жермен» и выступал за него на протяжении шести лет.

Прошлым летом Неймер присоединился к саудовскому «Аль-Хилялю», однако уже в октябре 2023-го нападающий повредил переднюю крестообразную связку колена и порвал мениск, после чего был прооперирован, и поэтому не сможет играть до конца сезона. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего бразильца в € 45 млн.