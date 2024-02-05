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Посол «ПСЖ» заявила, что Мбаппе перейдёт в «Реал»

Посол «ПСЖ» заявила, что Мбаппе перейдёт в «Реал»
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Бывшая французская футболистка Лор Булло, которая сейчас является послом «ПСЖ», заявила, что она получила убедительную информацию от серьёзных источников об уходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

«Довольно последовательные и серьёзные источники мне сообщили, что это (переход Мбаппе в «Реал») уже сделано.

Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили. Во время последней мыльной оперы в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь впервые, мне говорят, что переход Мбаппе в «Реал» — уже свершившийся факт», — заявила Булло в эфире Canal+, её слова приводит RMC Sport.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» и о громкой сделке должно быть объявлено в самое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не было.

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