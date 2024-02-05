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«Это нормально, что «Реал» хочет лучших игроков». Гвардиола — об интересе к Холанду

«Это нормально, что «Реал» хочет лучших игроков». Гвардиола — об интересе к Холанду
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об интересе мадридского «Реала» к нападающему команды Эрлингу Холанду.

«Если кому-то нужен Эрлинг, это легко – позвонить. Позвони в «Манчетстер Сити» и спроси. Вот что мы делаем, когда хотим подписать кого-то. Это несложно.

Конечно, вы должны игнорировать это (слухи в СМИ об уходе Холанда. — Прим. «Чемпионата»). Я знаю реальность этого мира. Меня это совершенно не беспокоит, поэтому, пока игроки сосредоточены на том, что им нужно делать, остальное неважно.

Это нормально, что «Реал» хочет лучших игроков, и «Барселона», или Италия, или «ПСЖ», — это нормально. Это честь. «Юнайтед» хочет лучших игроков, и «Ливерпуль», и «Арсенал». Это неудивительно». Если они действительно хотят его, то это большая честь и означает, что мы проделали хорошую работу, особенно Эрлинг. В этом случае мы проделали невероятную работу.

Во-первых, для меня большая честь, что важным клубам нужны наши игроки, но в конечном итоге решения принимают футболисты. Я знаю от моего председателя, спортивного директора и генерального директора, а также от других людей — мы хотим сохранить наших лучших игроков», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

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