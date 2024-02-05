Игрок «Зенита» Коваленко рассказал, что общался с представителем Федерации футбола Армении

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, что поддерживал контакт с неназванным представителем Федерации футбола Армении.

«Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?» И как? Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошёл футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю», — сказал Коваленко.

Напомним, 20-летний Коваленко присоединился к «Зениту» прошлым летом. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Александр провёл 11 матчей за команду Сергея Семака с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.