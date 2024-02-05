Неназванный игрок АПЛ прошёл реабилитацию из-за употребления веселящего газа

Футболист клуба английской Премьер-лиги прошёл реабилитацию из-за склонности к употреблению веселящего газа, сообщает издание The Sun.

По информации источника, футболист, чьё имя не называется, стал первым в истории игроком, который прошёл этот реабилитационный курс. Отмечается, что речь идёт о «звезде Премьер-лиги». Футболист был отправлен в рехаб после того, как его семья обратилась за помощью к клубу. Сообщается, что за несколько недель до этого полиция остановила машину, в которой игрок находился в качестве пассажира, и обнаружила там канистры с закисью азота. Доказать, что они принадлежали футболисту, органы правопорядка не смогли.

Подчёркивается, что реабилитацию могут пройти и другие игроки с зависимостью от веселящего газа, которая достаточно широко распространена в английском футболе.