Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неназванный игрок АПЛ прошёл реабилитацию из-за употребления веселящего газа

Неназванный игрок АПЛ прошёл реабилитацию из-за употребления веселящего газа
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист клуба английской Премьер-лиги прошёл реабилитацию из-за склонности к употреблению веселящего газа, сообщает издание The Sun.

По информации источника, футболист, чьё имя не называется, стал первым в истории игроком, который прошёл этот реабилитационный курс. Отмечается, что речь идёт о «звезде Премьер-лиги». Футболист был отправлен в рехаб после того, как его семья обратилась за помощью к клубу. Сообщается, что за несколько недель до этого полиция остановила машину, в которой игрок находился в качестве пассажира, и обнаружила там канистры с закисью азота. Доказать, что они принадлежали футболисту, органы правопорядка не смогли.

Подчёркивается, что реабилитацию могут пройти и другие игроки с зависимостью от веселящего газа, которая достаточно широко распространена в английском футболе.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android