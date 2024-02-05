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Отступные по новому контракту Кривцова с «Краснодаром» составляют € 30 млн — источник

По новому контракту полузащитника Никиты Кривцова с футбольным клубом «Краснодар» сумма отступных составляет € 30 млн. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» объявил о пролонгации трудового соглашения с Кривцовым 2 февраля. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года.

Кривцов — воспитанник академии «Краснодара», за основную команду выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча с учётом всех соревнований и забил два гола. Всего на его счету 71 матч, 12 голов и 4 результативные передачи за «быков». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн.

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.