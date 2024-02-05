Сёмин рассказал о взаимоотношениях с игроками «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о взаимоотношениях с игроками команды, которые в сезоне-2017/2018 выиграли чемпионский титул.

«Как происходит общение с игроками той команды? Нормально. Во-первых, мы можем позвонить друг другу. Какие-то вопросы простые футбольные можем задать. Нормальные, хорошие взаимоотношения. У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений. Всегда честно всё было, разговоры прямые, жёсткие где-то. Я говорил игроку, что ему надо поменять команду, потому что я его в составе не вижу. Обид у нас никаких не осталось за этот период. Наоборот. Победы игроки любят. Футболисты будут вспоминать этот 18-й год очень долго. Чемпионские звания дорогого стоят», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Последним местом работы опытнейшего российского специалиста является футбольный клуб «Ростов», который он покинул в 2021 году. Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо». Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу. Отметим, что сейчас главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится в начале марта.