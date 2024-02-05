Бахва Тедеев объяснил, чего не хватает «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший футболист московского «Динамо» Бахва Тедеев объяснил, что не хватает бело-голубым для борьбы за чемпионский титул.

«Думаю, «Динамо» удастся закрепиться в тройке. В будущем они будут бороться за чемпионство. Но команде не хватает стабильности. У них идёт чередование великолепных игр с провальными. Стабильность — это самое главное, если хотят достичь результата и занять первое место», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.