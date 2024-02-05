Талалаев: реализация моментов остаётся ахиллесовой пятой «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал реализацию моментов ахиллесовой пятой подмосковной команды.

«Если брать сегодняшний день, и в том и в другом матче (товарищеские игры с «Черноморцем» (1:0) и «Олимпиком» (1:2). — Прим. «Чемпионата») были два хороших тайма первых. Структурно, по движению, по содержанию футбола меня устраивало то, как играла моя команда. Единственное — реализация моментов, это остаётся ахиллесовой пятой», — приводит слова Талалаева Metaratings.

После 20 туров нынешнего сезона в Мелбет Первой лиге «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко. Следующий матч в рамках внутреннего первенства подопечные Талалаева проведут 4 марта, когда примут на домашней арене «Тюмень».