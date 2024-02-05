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Экс-игрок «Алании» Тедеев: приятно слышать, что у команды скоро будет готов стадион

Экс-игрок «Алании» Тедеев: приятно слышать, что у команды скоро будет готов стадион
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Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Бахва Тедеев отреагировал на новость о том, что стадион «Спартак» во Владикавказе будет достроен к маю. По случаю открытия стадиона РФС планирует провести во Владикавказе матч звёзд «Алании» и сборной России.

«Приятно слышать, что у «Алании» скоро будет готов стадион. Но сколько эта история тянулась! Наши ребята вынуждены играть за пределами своей родной республики. У меня пока нет точной информации по этому вопросу, но дай бог, чтобы в скором времени стадион был готов и проблема выхода в РПЛ была решена», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Алания» набрала 32 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице.

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