«Чай полетел на пол, а бутса — в Ежова». Витюгов рассказал историю про ярость Осинькина

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов, ранее выступавший за московское «Чертаново», рассказал историю о том, как главный тренер Игорь Осинькин швырнул бутсой в Романа Ежова, также выступавшего на тот момент в составе «Чертаново».

«Мы тогда ещё в «Чертаново» играли, у нас в целом был хороший сезон. Это был наш дебютный сезон в ФНЛ. Шли очень неплохо, до последнего момента были в тройке-пятёрке. Играем с «Сочи», тогда принимали в Домодедово. Там был натуральный газон, он хорошего качества, но дренаж держал не очень. Так получилось, что у нас половина команды не на железных шипах, а на пластиковых. Поэтому во время матча было много эпизодов, когда мы скользили, а Игоря Витальевича всегда это очень злило и выводило из себя.

В итоге мы тот матч проиграли крупно. Сидим в раздевалке, и вот один из руководителей увидел, что Рома Ежов вышел в пластиковых бутсах. И он, пытаясь разрядить и без того угнетённую обстановку, сказал: «Ёж, ты в пластиковых вышел, что ли?». Ёж с улыбкой ответил: «Ну да». Игорь Витальевич это услышал, взял ту самую бутсу, у него ещё в руке был чай. Этот чай тут же полетел на пол, а бутса полетела в Рому. Там был эмоциональный разговор! С тех пор Ежов играет только в железных шипах (смеётся)», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023). В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.

26-летний Витюгов является воспитанником академии московского «Чертаново». За самарские «Крылья Советов» Максим выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах в рамках РПЛ, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности игрок провёл на поле 769 минут. Также на счету футболиста пять матчей в Кубке России.