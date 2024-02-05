В «СКА-Хабаровск» высказались о драке после матча с «Челябинском» на сборах в Турции

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев высказался о драке после товарищеского матча с «Челябинском» на сборах в Турции.

«Особо ничего не случилось. Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции. На этом всё и закончилось. Думаю, всё обошлось без травм», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игроки российских клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили массовую драку после товарищеского матча на сборах в Турции. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Челябинска. После финального свистка вспыхнула потасовка, часть которой попала в трансляцию матча.

«СКА-Хабаровск» выступает в Первой лиге, где к зимнему перерыву идёт на 11-м месте. «Челябинск» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Второй лиги.