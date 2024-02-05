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Сёмин: сам не знаю, почему выпустил Эдера в чемпионском матче с «Зенитом»

Сёмин: сам не знаю, почему выпустил Эдера в чемпионском матче с «Зенитом»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил, почему решил выпустить на поле нападающего Эдера в чемпионском матче сезона-2017/2018 с «Зенитом».

«Было решение спонтанное. Мы имели преимущество, но никак не могли забить. Очень нервная игра была. Почему я выпустил Эдера? Я и по сей день не знаю. Мне показалось, что… Я вижу Эдера, он должен выйти! Правда, до этого он хорошо тренировался. Хотя и обижен был, что я его ставил на игру. Но вот была чуйка. Я ни с кем не советовался, просто выпустил Эдера. Я хотел выпустить его ещё раньше, но получилось так, как получилось. Когда больше чуек происходит, будет лучше результат», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Последним местом работы опытнейшего российского специалиста является футбольный клуб «Ростов», который он покинул в 2021 году. Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо». Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу.

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