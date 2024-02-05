Фабрицио Романо раскрыл некоторые подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» подготовил запасной план на случай ухода нападающего Килиана Мбаппе, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Кроме того, по сведениям источника, если Мбаппе решит подписать контракт с «Реалом», то его зарплата будет значительно ниже, чем «сливочные» предлагали французу в 2022 году. При этом в раздевалке мадридского клуба разделяют уверенность в подписании Килиана.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом», и о громкой сделке должно быть объявлено в самое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не было. Сегодня посол «ПСЖ» сообщила, что ей поступила информация о решении Мбаппе перейти в «Реал».