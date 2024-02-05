Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо раскрыл некоторые подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

Фабрицио Романо раскрыл некоторые подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» подготовил запасной план на случай ухода нападающего Килиана Мбаппе, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Кроме того, по сведениям источника, если Мбаппе решит подписать контракт с «Реалом», то его зарплата будет значительно ниже, чем «сливочные» предлагали французу в 2022 году. При этом в раздевалке мадридского клуба разделяют уверенность в подписании Килиана.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили о том, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом», и о громкой сделке должно быть объявлено в самое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не было. Сегодня посол «ПСЖ» сообщила, что ей поступила информация о решении Мбаппе перейти в «Реал».

Материалы по теме
Посол «ПСЖ» заявила, что Мбаппе перейдёт в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android