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Спортдир «Барселоны» Деку отреагировал на слухи, что Мотта и Маркес могут заменить Хави

Спортдир «Барселоны» Деку отреагировал на слухи, что Мотта и Маркес могут заменить Хави
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта и тренер «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес могут заменить испанского специалиста Хави, возглавляющего сине-гранатовых, после того как он покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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«Я не особо слежу за работой Мотты, потому что он не тренирует испанскую команду, за которыми я обычно слежу. Я наблюдаю за работой Маркеса, потому что он работает здесь. Он является молодым тренером, который прогрессирует, преодолевая трудности», — приводит слова Деку La Vanguardia.

Напомним, ранее Маркес публично заявил, что в случае, если к нему обратятся, он будет готов заменить Хави. По информации СМИ, после этих слов руководство «Барселоны» рассердилось на тренера «Барселоны Атлетик».

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