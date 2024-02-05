«Они добавят нам в качестве». Тренер «Химок» Талалаев оценил новичков подмосковного клуба

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о полузащитнике Самину Абдуллахи и защитнике Романе Юзепчуке, которые пришли в команду в минувшем январе.

«И тот, и другой футболисты абсолютно подходят под те воззрения, которые мы имеем. Мы же тоже хотим совершенствоваться и с игроками «Химок». Переходы и того, и другого — это достижение тренерского штаба, селекционного отдела и руководства.

Юзепчука знаю по «Торпедо», я приглашал его ещё в «Ахмат». Считаю, что нам повезло за средние деньги пригласить этого футболиста. По Абдуллахи история ещё серьёзнее. Это один из лидеров команды нашего конкурента. Очень сложно было. Мы выходили на его иностранного агента, воспользовались пунктом в контракте. Я считаю, что это такая мини-победа.

Оба футболиста, безусловно, добавят нам в качестве. Но ни тот, ни другой не в оптимальной форме», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Напомним, Абдуллахи перешёл в «Химки» из махачкалинского «Динамо». В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 19 матчах Мелбет Первой лиги, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

В свою очередь, Юзепчук перешёл в «Химки» из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах Первой лиги, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.