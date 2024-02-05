Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бахва Тедеев: пока «Локомотив» шарахается — игра у команды нестабильная

Бахва Тедеев: пока «Локомотив» шарахается — игра у команды нестабильная
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Бахва Тедеев высказался о нестабильности московского клуба в сезоне-2023/2024. По его мнению, железнодорожники могут попасть в пятёрку лидеров по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» пока формируется, игра у команды нестабильная — могут обыграть «Зенит» и проиграть средней команде. Всё зависит от стабильности и состава. Пока команда шарахается. Если говорить о шансах в этом сезоне, думаю, что могут попасть в пятёрку», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблица «Краснодар» (38 очков).

Материалы по теме
Тимур Сулейманов оценил новичков «Локомотива» после их дебютного матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android