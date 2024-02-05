Бахва Тедеев: пока «Локомотив» шарахается — игра у команды нестабильная

Бывший футболист «Локомотива» Бахва Тедеев высказался о нестабильности московского клуба в сезоне-2023/2024. По его мнению, железнодорожники могут попасть в пятёрку лидеров по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» пока формируется, игра у команды нестабильная — могут обыграть «Зенит» и проиграть средней команде. Всё зависит от стабильности и состава. Пока команда шарахается. Если говорить о шансах в этом сезоне, думаю, что могут попасть в пятёрку», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблица «Краснодар» (38 очков).