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Стало известно, сколько времени пропустит защитник «Юнайтед» Мартинес из-за травмы

Стало известно, сколько времени пропустит защитник «Юнайтед» Мартинес из-за травмы
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил растяжение коллатеральных связок колена в минувшем матче 23-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:0). Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Хойлунд – 23'     2:0 Гарначо – 49'     3:0 Гарначо – 84'    

По информации источника, срок реабилитации аргентинского защитника составит от полутора до двух месяцев. Однако подчёркивается, что его не будут оперировать.

Напомним, Мартинес был заменён на 71-й минуте матча с «Вест Хэмом».

До этого с сентября по январь 26-летний футболист восстанавливался от травмы колена.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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