Стало известно, сколько времени пропустит защитник «Юнайтед» Мартинес из-за травмы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил растяжение коллатеральных связок колена в минувшем матче 23-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:0). Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, срок реабилитации аргентинского защитника составит от полутора до двух месяцев. Однако подчёркивается, что его не будут оперировать.

Напомним, Мартинес был заменён на 71-й минуте матча с «Вест Хэмом».

До этого с сентября по январь 26-летний футболист восстанавливался от травмы колена.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.