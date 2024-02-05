Гризманн отреагировал смеющимися эмодзи на исход матча с «Реалом» со спорным судейством

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1), который был ознаменован отменой гола в ворота «сливочных» после вмешательства в эпизод VAR, в своей социальной сети выложил пост с двумя смеющимися смайликами, предположительно таким образом выражая своё отношение к судейству в этой игре.

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На 48-й минуте встречи с передачи Гризманна гол забил защитник «Атлетико» Стефан Савич, однако гол был отменён из-за действий хавбека «матрасников» Сауля Ньигеса, который активно мешал вратарю «Реала» Андрею Лунину, при этом находясь в офсайде.

Напомним, после 23 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 48 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Реал» заработал 58 очков и расположился на первой строчке.