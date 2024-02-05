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Гризманн отреагировал смеющимися эмодзи на исход матча с «Реалом» со спорным судейством

Гризманн отреагировал смеющимися эмодзи на исход матча с «Реалом» со спорным судейством
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1), который был ознаменован отменой гола в ворота «сливочных» после вмешательства в эпизод VAR, в своей социальной сети выложил пост с двумя смеющимися смайликами, предположительно таким образом выражая своё отношение к судейству в этой игре.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На 48-й минуте встречи с передачи Гризманна гол забил защитник «Атлетико» Стефан Савич, однако гол был отменён из-за действий хавбека «матрасников» Сауля Ньигеса, который активно мешал вратарю «Реала» Андрею Лунину, при этом находясь в офсайде.

Напомним, после 23 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 48 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Реал» заработал 58 очков и расположился на первой строчке.

Турнирная таблица Ла Лиги
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