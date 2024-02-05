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ЦСКА — «Факел»: Давила открыл счёт сразу после перерыва

ЦСКА — «Факел»: Давила открыл счёт сразу после перерыва
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Сегодня, 5 февраля, проходит товарищеский матч между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи является Владислав Безбородов.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Кирилл Глебов оставил мяч на Антона Заболотного, который навесил на дальнюю штангу, где Виктор Давила в падении попал в игрока воронежцев, от которого мяч залетел в ворота.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
05 февраля 2024, понедельник. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Мастерной – 47'    
Удаления: нет / Мастерной – 75'

В последний раз армейцы играли с воронежцами в ноябре 2023 года в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, голами отметились Виктор Давила и Сергей Божин.

До этого ЦСКА дважды встречался с «Факелом» в матчах группового этапа Фонбет Кубка России нынешней кампании. Первая встреча, проходившая в августе, завершилась победой воронежцев (2:0), во второй игре ЦСКА уступил в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4).

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