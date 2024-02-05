Тренер ЖФК «Челси» Хейз: в футболе по-прежнему мало возможностей для женщин

Главный тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз выразила недовольство положением женщин в современном футболе.

«Мы должны признать, что возможностей мало. Нам нужно подумать о различных способах обучения женщин с более раннего возраста.

В качестве отправной точки нужно рассматривать стоимость обучения. Получение лицензии Pro стоит около £ 10 тыс. (€ 11,7 тыс.), но заработная плата в женском футболе незначительна по сравнению с мужским.

Мы должны подумать об обучении игроков тренерскому делу на более раннем этапе их карьеры. Возможно, даже во время международных перерывов, когда бывают длинные паузы. Но самое главное — это оказать поддержку, чтобы они обладали возможностью пройти обучение на тренера», — приводит слова Хейз Reuters.

Напомним, в конце нынешнего сезона Хейз покинет «Челси» для того, чтобы возглавить женскую сборную США.