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Тренер ЖФК «Челси» Хейз: в футболе по-прежнему мало возможностей для женщин

Тренер ЖФК «Челси» Хейз: в футболе по-прежнему мало возможностей для женщин
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Главный тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз выразила недовольство положением женщин в современном футболе.

«Мы должны признать, что возможностей мало. Нам нужно подумать о различных способах обучения женщин с более раннего возраста.

В качестве отправной точки нужно рассматривать стоимость обучения. Получение лицензии Pro стоит около £ 10 тыс. (€ 11,7 тыс.), но заработная плата в женском футболе незначительна по сравнению с мужским.

Мы должны подумать об обучении игроков тренерскому делу на более раннем этапе их карьеры. Возможно, даже во время международных перерывов, когда бывают длинные паузы. Но самое главное — это оказать поддержку, чтобы они обладали возможностью пройти обучение на тренера», — приводит слова Хейз Reuters.

Напомним, в конце нынешнего сезона Хейз покинет «Челси» для того, чтобы возглавить женскую сборную США.

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