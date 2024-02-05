«Марсель» созвал экстренное собрание с игроками после поражения от «Лиона» в Лиге 1

Руководство «Марселя» после поражения в матче 20-го тура Лиги 1 от «Лиона» (0:1) созвало экстренное собрание с футболистами, сообщает RMC Sport.

По информации источника, встреча состоялась 5 февраля утром. Инициаторами встречи являются исполнительный директор клуба Пабло Лонгория и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо. Поражение от «Лиона» вызвало у руководства «Марселя» беспокойство, так как команда не показала характера во время игры. При этом Гаттузо считает, что главной проблемой не является тактика или техника, проблема связана с менталитетом футболистов.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Лиги 1 «Марсель» располагается на восьмом месте с 29 очками. «Лион» находится на 15-й строчке с 19 очками.