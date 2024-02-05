Агент Джикии: Георгий любит «Спартак». Для него не так важны деньги, как ромбик

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что для игрока деньги не так важны, как ромбик.

«Никто не знает, сколько Георгий ещё будет играть. Сейчас кажется, что мы здорово повзрослели, постарели. Но не исключено, что откроется второе дыхание. Георгий очень любит «Спартак». Ему здесь нравится всё. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Это правда самое главное», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.