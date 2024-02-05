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Агент Джикии свёл к нулю вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале

Агент Джикии свёл к нулю вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, свёл к нулю вероятность подписания контракта с командой при главном тренере Гильерме Абаскале.

«Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всё будет хорошо», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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