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Игорь Корнеев поделился мнением о будущем Вендела и Клаудиньо в «Зените»

Игорь Корнеев поделился мнением о будущем Вендела и Клаудиньо в «Зените»
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Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев порассуждал о будущем полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо в санкт-петербургском клубе.

«Вендел много заработал в Европе и может получить хорошие деньги в Бразилии? Да, но не стоит забывать, сколько «Зенит» заплатил за этих игроков (имеет в виду и Клаудиньо. — Прим. «Чемпионата»). Они, наверное, забыли об этом. За Вендела было заплачено вроде бы € 20 млн.

У бразильских команд проблема. Когда продавать, они продают задорого, а как покупать, говорят, что нет денег. Они, конечно, вот всю эту ситуацию подогревают. Там есть конкретные предложения, готовы платить большие зарплаты, но заплатите за трансфер и заберите.

Чем закончится вся история? Тем, чем обычно: они останутся и будут играть. Или «Зениту» выкатят суперигрока, которого в клубе посчитают хорошей заменой. Но я это не вижу», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее в СМИ появлялась информация, что ряд бразильских клубов проявляет заинтересованность в услугах Вендела и Клаудиньо.

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