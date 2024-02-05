Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Боков: мы ещё долго будем видеть Чалова в красно-синей футболке

Экс-игрок ЦСКА Боков: мы ещё долго будем видеть Чалова в красно-синей футболке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился мнением о том, где продолжит игровую карьеру нападающий красно-синих Фёдор Чалов.

«Чалов подпишет новый контракт с ЦСКА. Он нужен команде. Да, был интерес из Турции, но Фёдор-то был в Швейцарии. Это же не топ-чемпионат. Думаю, что всё будет хорошо. Мы ещё долго будем видеть его в красно-синей футболке», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появлялась информация, что интерес к Чалову проявляет турецкий «Трабзонспор».

Напомним, в нынешнем Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
В ЦСКА сообщили, что Чалов покинул сборы команды ради переговоров по контракту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android