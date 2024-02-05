Экс-игрок ЦСКА Боков: мы ещё долго будем видеть Чалова в красно-синей футболке

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился мнением о том, где продолжит игровую карьеру нападающий красно-синих Фёдор Чалов.

«Чалов подпишет новый контракт с ЦСКА. Он нужен команде. Да, был интерес из Турции, но Фёдор-то был в Швейцарии. Это же не топ-чемпионат. Думаю, что всё будет хорошо. Мы ещё долго будем видеть его в красно-синей футболке», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появлялась информация, что интерес к Чалову проявляет турецкий «Трабзонспор».

Напомним, в нынешнем Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.