Гурцкая: клубы Бразилии думают, что «Зениту» за Вендела можно дать € 5 млн и впарить говна

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал то, что за игрока «Зенита» Вендела предлагают малые деньги из Бразилии.

«Мне кажется, что с «Зенитом» работает вся эта ситуация, потому что в своё время они ошиблись с Алберто. В клубе показали, что если что-то не получается, то другая сторона начинает разменивать. И сейчас мощные клубы думают, что если один раз прокатило, то мы за Вендела дадим им € 5 млн и впарим им три говна.

Я так говорю про Мантуана и Ивана: Нет, я так называю этого Ду Кейроса, которого сейчас никто не знает, куда девать. Тот же Мантуан, не думаю, что в чистом виде «Зенит» купил бы такого футболиста, не будь размена. В нём ничего нет», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канал «Это футбол, брат!».