Тренер «Зенита» Семак рассказал, какая в команде будет приоритетная тактическая схема

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какая в команде будет приоритетная тактическая схема.

«Я думаю, что мы должны быть гибкими тактически, смотреть на то, как выглядят наши игроки, и ставить в состав сильнейших. На сегодняшний день 4-3-3 — приоритетная для нас схема ввиду подбора игроков и их качеств. При этом у нас есть достаточное количество качественных защитников — прежде всего хорошая конкуренция в центральной зоне — возможно, мы будем использовать игру с тремя защитниками», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 5 февраля, в матче 1-го тура Кубка равноправия «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0. На девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур.

После одного сыгранного матча Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (шесть очков), который провёл на одну игру больше. «Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» 8 февраля.