Корнеев: «Локомотив» отпустил бы Тикнизяна в Европу за € 6 млн, откуда сумма для «Зенита»?

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал интерес «Зенита» к игроку «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Как в «Зените» составляется шорт-лист по российским игрокам? Просто нужно смотреть за матчами тех футболистов, которые выделяются, тогда этот лист ты можешь составить. По мне, то направление, которое они выбрали, можно понять — Тикнизян, Скопинцев. Но потом, что оказывается в листах, это не уровень даже Кругового.

Единственное, что немного непонятно — цифры за Тикнизяна. Откуда эта [информация] € 8+2 млн? За него «Локомотив» заплатил € 7 млн? Нет, за него заплатили € 5 млн.

«Локомотив» отдавал Тикнизяна куда угодно за € 5-6 млн. В Европу? Да. Я не занимался [этим переходом], но слышал в кулуарах», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»