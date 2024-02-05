Гурцкая: «Спартак» хотел Агкацева, но «Краснодар» был готов вести переговоры только летом

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что московский «Спартак» контактировал с «Краснодаром», обсуждая потенциальное подписание вратаря «быков» Станислава Агкацева.

«Спартак» приходил в «Краснодар» за Агкацевым. «Краснодар» сказал, что может гипотетически вести переговоры на лето, потому что мало ли что сейчас случится с Сафоновым. Им будет сложно остаться с одним вратарём», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний вратарь принял участие в семи матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.