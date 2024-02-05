«Они просто не договорились». Корнеев — о сорвавшемся трансфере Сперцяна в «Аякс»

Бывший футболист ПФК ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о том, мог ли сорваться трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс» из-за нежелания нидерландского клуба работать с Россией.

«Та реакция, которая была в «Аяксе» — наверняка более выдуманная, чем реальность. Да, они просто не договорились [c «Краснодаром»]. У них происходили какие-то изменения. Они загрузили Сперцяну голову, он ждал слишком долго. Мог бы перейти в «Фейеноорд» и был бы в лучшем шоколаде в своей карьере. Когда они уже задержали настолько… Галицкий — очень умный руководитель, он не позволит, чтобы у него перед началом чемпионата забрали игрока», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, по имеющейся информации, нидерландский клуб интересовался Сперцяном минувшим летом, а сам игрок также был настроен на переход в «Аякс».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.