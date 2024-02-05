Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал победу над «Факелом» в товарищеском матче

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в товарищеском матче над воронежским «Факелом» (1:0).

«Есть некоторые компоненты, которые нам нужно доработать, на матчи пока выходим не на свежих ножках. Но по игре с «Факелом» видно, что футболисты хорошо двигались. Первый тайм получился активным и продуктивным, но пока без должной реализации в атаке. Мы создали шесть голевых моментов, однако реализовать их не получилось. Пока не хватает координации в заключительной части атаки. И здесь я хочу отметить Александра Беленова, он неоднократно выручал свою команду», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию 31 января. Он продлится до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграли с узбекистанским «Андижаном» (2:0), 5 февраля встретились с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице РПЛ.