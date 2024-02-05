«Балтика» объявила о расторжении контракта с Казаевым, который пробыл в клубе 4,5 года

Калининградская «Балтика» объявила о расторжении контракта с Яном Казаевым, который пробыл в клубе 4,5 года.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Яном Казаевым расторгнут по соглашению сторон. Полузащитник переехал в Калининград в сентябре 2019 года. За эти долгие 4,5 сезона Ян принял участие в 125 матчах Балтийцев. 21 раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. Благодарим Яна за большой вклад в достижения «Балтики» и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — сообщает пресс-служба клуба.

Казаев перебрался в стан балтийцев осенью 2019 года и за это время отметился 21 забитым мячом и тремя голевыми передачами. До «Балтики» 32-летний россиянин выступал за «Сочи», «Томь», «Тосно», «Химки», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Таганрог», «Карелию», «Питер» и «Смену».