«Два отменённых гола завели нас». Игрок «Зенита» Коваленко — о матче с «Аль-Духаилем»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился мнением о минувшем матче Кубка равноправия с катарским «Аль-Духаилем», в котором сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.

«Думаю, счёт по игре: у нас было много подходов, свои моменты мы реализовали. Конечно, моментов было побольше, чем два, но часть из них мы смогли забить и спокойно выиграли.

Игра была быстрая и открытая: они атаковали, мы атаковали. Хорошо, что мы забили первыми: пошли в прессинг, отобрали мяч. Потом мы спокойно играли, владели мячом и старались довести каждую атаку до конца. Возможно, в каких-то моментах немного не хватало тонкости впереди — будем прибавлять.

Завели ли нас два отменённых гола? Да. Такие ситуации немного заводят — хочется снова подходить к воротам и забивать», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Напомним, в этом матче Коваленко сыграл 65 минут, а затем его заменил хавбек Ильзат Ахметов. В данной игре 20-летний футболист не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.