Бушманов предположил, какие российские тренеры могут возглавить «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов предположил, какие российские тренеры могут возглавить красно-белых.

«Если выбирать из российских тренеров, то Карпина, Черчесова или Осинькина можно было бы рассмотреть на пост главного тренера «Спартака». У них есть опыт. Их качества позволили бы им успешно работать в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Валерий Карпин является главным тренером сборной России и «Ростова», Игорь Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов», а Станислав Черчесов пока не тренирует какой-либо клуб.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.