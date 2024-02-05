«Возможно, Дзюба не устраивает». Корнеев — о подписании «Локомотивом» Хамулича

Бывший футболист ПФК ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о нападающем «Локомотива» Саиде Хамуличе, которого железнодорожники в минувшем январе арендовали у «Тулузы» до конца нынешнего сезона.

«По Хамуличу, помню, была информация в прошлом году, что «Локомотив» им интересуется, наверное, дорога оттуда, они знают этого нападающего. В этом году у него «0» в статистике, условно говоря, вроде бы одну передачу он отдал.

Нужен ли им нападающий, учитывая наличие Сулейманова и Дзюбы? Наверное, нужен, нападающий, кто-то не устраивает. Возможно, и сам Дзюба не устраивает. По своим качествам Хамулич — точно небезынтересный нападающий. Большой, быстрый, цепляется за мячи. Это чистая «девятка», быстрый игрок. Он побыстрее, чем Сулейманов»,— сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Хамулич сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.